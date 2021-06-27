27 июня 2021 | Время чтения 7 мин

Владимир Павленко, , 13:45 — REGNUM



Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

В Китае полным ходом разворачиваются торжества, посвященные столетию правящей в стране Компартии. Нынешний юбилейный год подводит черту под большим и важным циклом социально-экономического и политического развития КНР, который связан с успешным строительством в стране общества среднего достатка (в китайской транскрипции — «средней зажиточности»). Визитной карточкой достигнутых здесь результатов остается непреложный факт успешного преодоления в Китае бедности и нищеты. Конкретные показатели приводились неоднократно, но они настолько важны, что российскому читателю надо бы напомнить основные из них. В целом по стране выведено из нищеты и бедности около 100 млн человек; значительная их часть представлена отдаленными сельскими территориями, в том числе 16 млн человек в национальных автономиях, в опережающее развитие которых вложены гигантские государственные средства. Запад потому так отчаянно и спекулирует темой Синьцзяна, что впечатляющие перемены в этом регионе КНР в ближайшее время станут известны всему миру и распространять клевету, и дальше демонстративно «не замечая» этих достижений, будет невозможно. И не только в Синьцзяне: благодаря принятым мерам полностью распрощались с бедностью 28 этносов и этнических групп КНР. Представителям малоимущих слоев и одиноким женщинам с детьми были предоставлены ссуды и займы на общую сумму 450 млн юаней, благодаря которым почти 9 млн человек организовали и наладили собственное дело, получив источники к существованию и социальному развитию. Специальные благотворительные кампании, в которые были вложены свыше 4 млрд юаней, охватили более 50 млн малоимущих матерей преимущественно в бедных и отсталых районах. И т. д., подробно — в Белой книге «Борьба с бедностью: опыт и вклад Китая», вышедшей в свет в начале апреля текущего года.

В рамках торжеств в Китае и за рубежом проводится множество мероприятий. В рамках юбилейной кампании со статьей в «Российской газете» выступил посол КНР в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй. В ней он подробно раскрывает суть и значение одной из руководящих идейно-политических концепций современной КПК, принятой в годы правления нынешнего лидера страны Си Цзиньпина — Сообщества единой судьбы человечества. И следует особо подчеркнуть, что это — внешняя сторона стратегического курса КНР, обращенная прежде всего к окружающему миру — в условиях, когда на планете ощутимо нарастает международная напряженность, связанная с попытками коллективного Запада во главе с США удержать гегемонию. Обратим внимание: до прихода к власти в Вашингтоне Джо Байдена все международные дискуссии американской стороной в гуманитарной сфере направлялись преимущественно в сторону специфически понимаемых «прав человека», которые однозначно трактовались так, как это выгодно Западу, и служили инструментом давления и подавления непокорных. Проиграв России и Китаю дискуссию на эту тему — в своих неоднократных вступлениях в мировых СМИ и на международных форумах Владимир Путин и Си Цзиньпин неизменно подчеркивают, что у Запада нет монополии на правозащитный дискурс, и каждая цивилизация наделена своим взглядом на проблему прав человека, США сменили риторику. Именно при Байдене с подачи госсекретаря Энтони Блинкена тема прав человека, тесно связанная с главенством в мировых делах ООН, была задвинута в хвост новой идеологемы — «мира, основанного на правилах». И надо понимать, что эти пресловутые «правила» однозначно трактуются как выработанные в Вашингтоне, а подчиняться им якобы должен весь остальной мир. Понятно, почему это было проделано: с российско-китайским сближением в мире изменился баланс сил. У коллективного Запада нет больше возможности продвигать свои интересы, отраженные в гуманитарной правозащитной демагогии, давлением силой, поэтому и приходится включать другие механизмы. Однако как гегемонию ни назови, она от этого не перестанет быть гегемонией. Так и здесь: «мир на правилах», устанавливаемых Вашингтоном, — такой же диктат по отношению ко всей планете, что и спекуляции на «правах человека». Встречная китайская концепция единой судьбы этот диктат отвергает, предлагая человечеству иное — равноправный диалог больших и малых стран в солидарных интересах общего развития в условиях мира, безопасности и стратегической стабильности. То есть всего того, что так поперек глотки Вашингтону и другим западным столицам.

Напоминая российской общественности о том, что концепцию единой судьбы председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул в марте 2013 года, находясь в Москве, в ходе выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО, посол Чжан Ханьхуэй называет ее «основным посылом о дипломатии», исходящим от китайского лидера. Она естественным образом связывает наши страны, исторические судьбы которых в XX—XXI веках переплелись настолько тесно, что остаются неразрывными, особенно на фоне нынешних грозных событий. Главным принципом и признаком практического движения по этому пути остается взаимозависимость мира перед лицом основных угроз — от эпидемии до противодействия негативным тенденциям в экономике и социальной сфере. «Односторонний подход только усугубляют кризисные явления, — указывает дипломат. — Лишь в построении Сообщества единой судьбы человечества ради взаимного выигрыша и совместного пользования заключается безальтернативное решение накопившихся проблем».

«Мир един и принадлежит всем», — это положение концепции единой судьбы посол закономерно соотносит с такими общечеловеческими ценностями, как мир, развитие, беспристрастность и справедливость, демократия и свобода. В противовес «миру на правилах» единая судьба утверждает многополярность и демократизацию международных отношений, которые посол характеризует как «неудержимое веяние эпохи». Сплоченность и сотрудничество в рамках сохраняющейся ведущей роли ООН, о которых говорит в статье Чжан Ханьхуэй, — эти приоритеты, предполагающие взаимный выигрыш всех участников международного процесса, он противопоставляет политике силы и нелегитимным односторонним санкциям, ставящим целью бесцеремонное вмешательство во внутренние дела других стран и народов.

ШОС Mil.ru

«Межгосударственные отношения нового типа», — так китайский дипломат, представляющий КНР в России, оценивает состояние наших двусторонних отношений. И при этом подчеркивает, что стратегическое сотрудничество двух стран служит надежной основой и опорой Сообщества единой судьбы человечества, предлагая миру иной, другой путь развития, отличный от неоколониальной политики запугивания, давления и одностороннего диктата в интересах агрессивного западного меньшинства. Именно поэтому в статье огромное внимание уделено перспективам дальнейшего развития отношений Москвы и Пекина, которые тесно связываются с предстоящим менее чем через месяц двадцатилетним юбилеем двустороннего Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Два юбилея — КПК и этого важнейшего договора, стабилизирующее значение которого в полной мере осознается только сейчас, в условиях резкого роста разнообразных угроз и вызовов, включая военные, связываются воедино. И здесь самое время вспомнить и о третьем юбилее, который приходится на нынешний год, — двадцатилетии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), несущей конструкцией которой с самого начала были и остаются российско-китайские дружба, партнерство и сотрудничество в борьбе за сохранение существующего миропорядка. Если коротко, то за сохранение мира государств, который не должен и не может переродиться в мир сфер и зон влияния транснациональных банков и корпораций, к чему, если называть вещи своими именами, как учил великий Конфуций, ведут дело элиты коллективного Запада во главе с администрацией Байдена.

Аргументированно и убедительно посол Чжан Ханьхуэй в своей статье говорит о важности происходящих в Евразии интеграционных процессов. Их будущее он связывает с сопряжением главных великоконтинентальных проектов современности — постсоветской евразийской интеграцией и инициативой «Пояса и пути», на которую совсем не случайно так ополчились участники недавнего британского саммита «Большой семерки». Москва и Пекин, как много десятилетий назад, сверяют часы и двигаются вместе, представляя оплот глобальной стабильности и, что особенно важно, справедливости в международных делах. Наши столицы совместно отстаивают историческую память, борются за равноправие развивающихся стран, являют собой пример конструктивного и результативного взаимодействия в противостоянии эпидемиологической угрозе. И это понимается и высоко оценивается всем человечеством. Завершая статью словами главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что Сообщество единой судьбы — это сложение усилий, посол КНР провозглашает, что «сплоченность Китая и России подобна горам, а наша дружба несокрушима». И подтверждает готовность своей страны двигаться с нами вместе рука об руку во имя честного и справедливого настоящего и будущего.