27 июня 2021 | Время чтения 4 мин

В сети обсудили заявление посла ФРГ на Украине Анки Фельдгузен, которая считает, что предоставление Киеву плана действий по членству в НАТО не воспрепятствовало бы воссоединению Крыма с Россией.

Мирослава Романенко, , 13:16 — REGNUM Посол ФРГ на Украине Анка Фельдгузен считает, что предоставление Киеву плана действий по членству в НАТО (ПДЧ в НАТО. — М. Р.) не воспрепятствовало воссоединению Крыма с Россией. Об этом политик заявила в интервью ZN.UA в ответ на обвинения секретаря СНБО Алексея Данилова в адрес Германии и Франции относительно отказа поддержать предоставление Украине ПДЧ на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам дипломата, ФРГ не считает себя виновной в том, что произошло на Украине в 2014 году.

«Я была здесь в 2014 году, и я думаю, что планы «аннексии» Крыма были в ящиках российской власти давно. И они, увидев возможность действовать, — ведь Украина была в таком слабом состоянии после «революции достоинства» (государственный переворот в 2014 году. — М. Р.), — очень быстро отреагировали», — сказала политик.

Майдан Mstyslav Chernov Unframe

По мнению немецкого дипломата, наличие у Украины ПДЧ не спасло бы ее от воссоединения Крыма с Россией.

«Ведь было видно, что россияне давно к этому готовились. Был бы ПДЧ, не было ПДЧ — это тоже спекуляции. Но я лично не думаю, что наличие ПДЧ как-то остановило бы россиян», — подытожила она.

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Заявление немецкого посла обсудили в социальной сети Facebook зрители канала «112 Украина». Некоторые напомнили, что министры иностранных дел Германии и Польши, а также руководитель департамента континентальной Европы министерства иностранных дел Французской Республики выступили свидетелями подписания 21 февраля 2014 года договора об урегулировании политического кризиса на Украине между действующим на тот момент президентом Украины Виктором Януковичем и представителями майданной оппозиции. Договор был нарушен на следующий день, и Янукович был вынужден бежать из страны.

«Конечно, не будет считать. Одним из гарантов договора о примирении выступили между оппозицией и Януковичем. А на следующий же день об этом быстро забыли», — отреагировал Олег Р.

«Не только Германия, но и Франция, и Польша виновны в происшедшем на Украине в 2014 году. Их представители подписали соглашение об урегулировании политического кризиса, а потом отстранились, когда майдан не выполнил условий соглашения с властью», — пишет Сергей Р.

«Революция достоинства? Оно (достоинство) у нас осталось? Почему же мы теперь самая бедная страна Европы и самая коррумпированная? Видимо, от большого достоинства», — написала Вера С.

Дестабилизация на Майдане Ввласенко

«Виновны в том, что Германия, Россия и Франция не ввели свои полицейские войска и не очистили майдан «від мирных протестувальників» («от мирных протестующих». — М. Р.)», — отметил Анатолий.

«Из ее слов следует, что членство в НАТО не гарантирует защиту силами НАТО! Надо думать, это сигнал остальным членам из постсоветского пространства. А нашим «дипломатам» фильтровать базар, если не готовы лично ответить… Вспомнилось, как в 1939 году, несмотря на договор, Англия не вступилась за Польшу. Не думаю, что десять лет спустя после создания НАТО, если бы сложилась аналогичная ситуация, реакция была бы другой. И это касается всей Европы, которая безропотно тогда легла… Да вот свежий пример с Великобританией на траверзе мыса Фиолент…» — пишет Владимир Г.

«Да, я тоже обратил внимание, что никто не озаботился по поводу крейсера, лишь Россия заявила, что в следующий раз разбомбит нахрен», — ответил Владимиру Г. Сергей С.

«НАТО показало свое лицо в Югославии, когда бомбило страну и расчленило ее на мелкие «княжества» по принципу — разделяй и властвуй», — отметил Виктор Г.

Нови Сад. Результат бомбардировок. Югославия. 1999

«Крым ушел, потому что хотел уйти. Никто насильно не аннексировал. Ну, если бы во Львов россияне десантировались и провели референдум, у них получилось бы? Нет. А с Крымом —да. Значит, дело в людях. А раз так, чего хочет Украина от Крыма? После Майдана Украина вышла из конституционного поля, поэтому стало возможным Крыму отделиться. На территории Украины в тот момент не действовала конституция, поэтому и референдум проводить можно. Так что сами виноваты», — считает Лилия О.

«Так конституция и сейчас не действует», — ответил Лилии О. Олег К.

«Так и происходит то, что происходит. Разве только в 2014-м ее нарушили? У нас сейчас Конституционный суд под вопросом! У нас сейчас тройка типа СНБО заменяет суды и объявляет виновным без суда и следствия. Много чего происходит», — ответила Лилия О. Олегу К.

«Мое мнение: раздербанили бы Украину, но в Крыму стоял бы флот США, все НАТО было довольно, а про Украину вспоминали на поминках!» — пишет Маргарита П.

«Если ветеринар Данилов не понимает, что Украину не ждут в НАТО, то Фельдгузен ему без дипломатических реверансов об этом сказала. И ещё один пассажик от Анки, про то, что после майдана Украина стала слабой и потеряла Крым», — подытожил Boris S.

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