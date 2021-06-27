Москва, , 12:00 — REGNUM Депутаты Госдумы очередного, восьмого созыва, не имеющие своего жилья в Москве, до получения служебных квартир будут жить в более скромных отелях, чем парламентарии предыдущих созывов — понижена «звездность» гостиниц, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня.

Экономия бюджетных средств за счёт понижения «звездности» гостиниц до четырех звёзд в результате открытого аукциона может составить порядка 180 млн рублей. Об этом сообщил руководитель аппарата Госдумы Игорь Дивейкин.

В прежние созывы депутатам предоставляли одноместные номера в пятизвездочных гостиницах в самом центре Москвы.

Напомним, что после выборов в Госдуму седьмого созыва в отели расселили 167 парламентариев.

Новый созыв также будет экономить на авиаперелетах.

После оптимизации расходов на авиационные перелеты депутатов экономия за два года уже составила 405 млн рублей, отметил Дивейкин.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что за весь седьмой созыв сэкономили почти 2,4 млрд рублей. Прежде всего, сберечь средства позволил отказ от «парламентского туризма» за рубеж. Также была усовершенствована система закупки авиабилетов и регламентированы лимиты трат на автотранспорт в регионах, отметил он.

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