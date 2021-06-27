Штат Огайо, США, , 05:18 — REGNUM Отношения с президентом России Владимиром Путиным, лидером Китая Си Цзиньпином и главой Северной Кореи Ким Чен Ыном назвал хорошими экс-президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления 27 июня на митинге в американском штате Огайо.

Экс-президент подверг критике политику действующего американского лидера Джозефа Байдена. В частности, Трамп указал на остановку администрацией Байдена строительства американского газопровода Keystone XL, что привело к потере 48 тыс. рабочих мест. При этом экс-лидер США отметил одобрение Белым домом строительства российского газопровода «Северный поток —2».

Трамп напомнил, что он во время своего президентства остановил строительство российского газопровода и ввёл в отношении него санкции, сохранив хорошие взаимоотношения с президентом России Владимиром Путиным.

Также Трамп заявил, что хорошие отношения он сумел выстроить и с лидером Китая Си Цзиньпином, а также с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Трамп назвал три страны, которые, по его мнению, унижают США.

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