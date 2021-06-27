Штат Огайо, США, , 04:27 — REGNUM Администрация президента США Джозефа Байдена способствует унижению страны Россией, Ираном и Китаем. Такое заявление 27 июня сделал бывший американский лидер Дональд Трамп в ходе своего первого митинга после окончания срока президентства.

Митинг сторонников Трампа проходит в американском штате Огайо, выступления экс-президента США ожидали сотни собравшихся граждан. По словам экс-главы Белого дома, администрация Байдена за пять месяцев управления страной привела её к «полной катастрофе».

Трамп напомнил собравшимся о росте преступности и числа убийств, провале миграционной политики. Как заявил экс-президент США, до сих пор «никто ничего подобного не видел».

«Китай, Россия и Иран унижают нашу страну. Джо Байден разрушает нашу страну», —добавил Трамп. В чём именно состоит унижение США, политик не уточнил.

Ранее ИА REGNUM сообщало о многокилометровой пробке, в которую попали сотни сторонников Трампа, направлявшиеся на митинг с его участием в штате Огайо.

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