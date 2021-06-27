Штат Огайо, США, , 02:56 — REGNUM Сотни сторонников экс-президента США Дональда Трампа вынуждены провести несколько часов в многокилометровой пробке ради возможности попасть на митинг политика возле деревни Веллингтон в американском штате Огайо.

Митинг с участием Трампа запланирован на 19:00 по местному времени (02:00 мск), но сторонники экс-президента США стали собираться ещё в первой половине дня. Ряд дорог, ведущих к месту мероприятия на ярмарочной площади округа Лорейн перекрыты с раннего утра, на оставшихся выстроились многокилометровые пробки.

Сотни людей в автомобилях с флагами, наклейками и различными надписями в поддержку Республиканской партии готовы долгое время прождать под палящим солнцем ради возможности увидеть бывшего американского лидера. Формально мероприятие проводится в поддержку республиканца Макса Миллера, который намерен в следующем году избираться от штата Огайо в палату представителей Конгресса США. Однако для всех, в том числе для сторонников Миллера, митинг — это шанс увидеть Трампа.

Отмечается, что ситуацией воспользовались местные жители, которые по тройной цене предлагают желающим еду и напитки, а также места для парковки в собственных дворах. При этом, несмотря на многочасовое ожидание, водители предпочли не нарушать Правила дорожного движения. На встречную полосу не выехал ни один автомобиль.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бывший вице-президент США Майкл Пенс подчеркнул 24 июня свою радость по поводу того, что конгресс страны смог в начале нынешнего года удостоверить победу демократа Джозефа Байдена.

Читайте ранее в этом сюжете: Пенс гордится тем, что не стал оспаривать поражение Трампа на выборах