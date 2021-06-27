Киев, , 02:32 — REGNUM О всеобщем страхе перед возможным вооружённым столкновением с Россией рассказала посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен 26 июня в интервью украинскому изданию «Зеркало недели».

Фельдгузен заявила, что вступления Украины в НАТО в ближайшее время ожидать не следует, так как у альянса всегда были проблемы со странами, где продолжаются боевые действия. Дипломат назвала пятую статью Вашингтонского договора одним из важных преимуществ НАТО. По словам Фельдгузен, страны Североатлантического альянса боятся оказаться в состоянии прямой войны с Россией.

При этом немецкий дипломат определила как спекуляцию разговоры о возможности нападения России на Украину при отсутствии транзита газа через украинскую территорию. Кроме того, Фельдгузен отметила, что об угрозе национальной безопасности в связи со строительством «Северного потока — 2» говорит не только Украина, но и Польша, а также страны Балтии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет назвал «Северный поток — 2» чисто экономическим проектом и добавил, что если Россия будет использовать трубопровод против Украины, то его можно будет «опять остановить».

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