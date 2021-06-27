Грозный, , 00:28 — REGNUM Решение вновь баллотироваться на пост главы Чеченской Республики принял действующий руководитель российского региона Рамзан Кадыров. Об этом 26 июня сообщил сам лидер Чечни на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Глава Чечни пояснил, что вопрос об участии в предстоящих выборах оставался для него открытым до последнего момента. По словам Кадырова, он принял для себя решение не выдвигать свою кандидатуру на пост руководителя Чечни, если будет против даже малая часть жителей Республики.

Кадыров отметил, что определяющими для него стали обращение президента России Владимира Путина, а также делегатов Всемирного съезда народов Чеченской Республики его коллег из партии «Единая Россия». Глава Чечни добавил, что не будет тратить время на предвыборную агитацию и давать обещания, а примет конкретные меры для роста благополучия жителей Чеченской Республики.

Напомним, прямые выборы главы Чечни, а также нового состава регионального парламента состоятся в Единый день голосования 19 сентября 2021 года. Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент РФ Путин одобрил намерение Кадырова принять участие в выборах главы региона на четвёртый срок.

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