Лондон, , 23:51 — REGNUM Новым министром здравоохранения Великобритании после громкой отставки предыдущего главы ведомства Мэтта Хэнкока назначен экс-глава МВД и министерства финансов Саджид Джавид. Об этом 26 июня сообщает BBC.

Как передает телеканал, после избрания премьер-министром Борис Джонсон Джавид был назначен главой минфина, однако в феврале 2020 года ему предложили избавиться от своих ближайших помощников, он на это не согласился. В результате Джавид потерял должность. В последнее время он последовательно поддерживал шаги Джонсона.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 25 июня, в британских СМИ появилось видео, в котором Хэнкок целуется со своей подругой со времен учебы в Оксфорде Джиной Коладанджело.

Вместе с тем и у Хэнкока, и у Коладанджело есть семьи. Британскую общественность возмутил не сам факт внебрачных отношений, а поцелуи министра в разгар коронавирусных ограничений.

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