27 июня 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова канцлера ФРГ о том, что ЕС должен вести диалог с Россией по примеру США.

Елизавета Коробова, , 08:39 — REGNUM Заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Евросоюз должен по примеру США вести прямой диалог с Россией, вызвало шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 26 июня в социальной сети Facebook.

Ангела Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вот, что значит политический опыт и дальновидность! Волнуется о суверенитете Европы. Но моськам это не понять», — отметил Александр Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что пример США в данном случае непоказателен, потому что хорошие отношения России с Европой угрожают интересам Соединённых Штатов.

«Суверенитет ЕС в первую очередь не нужен Вашингтону, даже опасен для них. Значит, мечты Меркель так и останутся мечтами», — предполагает Акдаулет С.

Саммит НАТО в Брюсселе Tccb.gov.tr

Некоторые комментаторы отмечают, что разногласия внутри Евросоюза не позволят структуре наладить полноценный диалог с Российской Федерацией и Москве придётся строить контакты с каждой страной Европы отдельно.

«Желание фрау понятно, но пока у них в Евросоюзе нет согласия, одни противоречия друг с другом, Россия так и будет сотрудничать с каждой страной по отдельности. Хотя так даже проще для нашей власти», — поделилась своим мнением Екатерина Т.

Часть людей считает, что европейские коллеги Меркель попросту кинули канцлера ФРГ в данном вопросе. Граждане предполагают, что глава Германии имеет личные интересы в диалоге с Россией, которых нет у других стран ЕС.

«Наверное, засланные казачки из Роснефти или Газпрома сообщили Меркель что-то такое, из-за чего она решила организовать саммит лидеров ЕС и пригласить Путина. Но лидеры ЕС послали Меркель. Целуйся, мол, с ним сама», — считает Анатолий С.

Ряд пользователей убеждён, что Европа так и не смогла достичь самостоятельности в своей внешней политике, отдавая свой суверенитет в пользу Соединённых Штатов.

«Так и запишем: экзамен на суверенитет Европка в очередной раз провалила. Вообще политическая импотентность Евросоюза вызывает изумление. Не могу припомнить в мировой истории ни единого случая, когда столь сильный экономически игрок не имел бы сил не то что отстаивать, но даже просто сформулировать собственные политические интересы», — указал Михаил Л.

Нашлись и те, кто отметил, что всё-таки, несмотря ни на что, в Европе остались адекватные политики, с которыми можно вести полноценный диалог.

Владимир Путин и Ангела Меркель Kremlin.ru

«Радует, что есть ещё в ЕС адекватные, умные люди, такие, как Меркель и Макрон, предпочитающие действовать не на основе эмоций и предубеждений, а на основе здравого смысла, на основе практичности и рационализма, в интересах народов своих государств, даже если им лично что-то не нравится. Меркель ведь тоже, как и Макрон, не раз критиковали и продолжают критиковать внешнюю политику, проводимую властями России. Но чтобы прийти к согласию, чтобы изменить внешнюю политику России, нужно договариваться, нужно высказывать свои претензии, выслушивать претензии в свой адрес, обсуждать, кто и почему так действует в ущерб другим, как это изменить через взаимные уступки, через взаимные договорённости после взаимного понимания мотивации поступков сторон. Чтобы о чём-то договориться, надо начать разговаривать», — пишет Сергей С.

Напомним, 25 июня канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила на пресс-конференции, что Евросоюз должен по примеру США вести прямой диалог с Россией.