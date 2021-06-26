26 июня 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили фотографии гуляющего Романа Протасевича с его девушкой Софией Сапегой по парку в Минске.

Светлана Рыбина, , 23:45 — REGNUM Кадры, на которых видно, как основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка София Сапега якобы свободно прогуливаются по парку в Минске, стали поводом для бурного обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 26 июня в социальной сети Facebook.

Белорусский флаг Иван Шилов © ИА REGNUM

«А как они могут гулять, когда под домашним арестом?» — задаётся вопросом Елена Г.

Многие пользователи назвали подобную съёмку театром абсурда, потому что Протасевича поместили под домашний арест, поэтому ни о каких прогулках в парке и речи быть не может.

«Это не домашний арест. Это называется вербовка. Грамотно, конечно. Но до чего же омерзительно», — пишет Марина Н.

Роман Протасевич belta.by

Некоторые комментаторы отметили, что в Сети уже гуляют фотографии, указывающие на то, что «прогулка» Протасевича осуществлялась под чутким контролем со стороны белорусских силовиков.

«Ну и к чему это шапито устраивать? Сразу же всплыли фотографии, как «гуляющих по парку» снимает толпа с камерами под присмотром силовиков. Кого они хотят обмануть? Протасевича взяли за яйца и уже не отпустят. Такой жизни «в клетке» никому не пожелаешь, хотя, конечно, каждый сам творец своего счастья», — отметил Евгений Ч.

Часть людей считает, что основатель Telegram-канала уже пошёл на сделку со следствием и явно передал силовикам всю необходимую информацию. Граждане не понимают, зачем устраивать шоу вокруг этого персонажа, если можно просто его отпустить на свободу.

«С них взяли всё, что нужно: информацию, связи, «явки, пароли», пиар, сделали с их помощью информационную атаку, подвесили на крючок, ведь их не отпустили совсем, а лишь до суда. К тому же с их помощью «размазали» оппозицию. Зачем же дальше давать повод делать из них «мучеников» и приманку для пропаганды? Они молодые совсем, пусть живут», — считает Natalie K.

Другие, наоборот, призывают белорусское руководство перестать жалеть Протасевича. Граждане убеждены, что нужно поступить с ним как на Западе — посадить неугодного гражданина в тюрьму до конца его жизни.

Акция в поддержку Романа Протасевича в Польше (сс) Паўлюк Шапецька

«Цирк уехал, а клоуны остались. Слишком вы нежные и душевные с предателями. На Западе с нашими не церемонятся. Нашим зубы выбивают и на всю жизнь сажают. А вы на домашний арест», — возмущается Наталья С.

Отдельные комментаторы считают крайне странным то, каким образом белорусские власти поступают с ситуацией вокруг задержания Протасевича. Граждане убеждены, что это всё выглядит крайне нелепо.

«Лукашенко пытается выставить всё таким образом, словно он самый гуманный правитель на Земле. Никто же не забыл то, как разгоняли незаконные акции. Плохой из него актёр. Лучше бы ему более честно разговаривать с людьми и не устраивать подобный театр абсурда», — поделился своим мнением Иван Е.

Напомним, 25 июня телеканал RT опубликовал кадры с тем, как основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка София Сапега якобы свободно прогуливаются по парку в Минске.