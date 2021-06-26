Москва, , 21:56 — REGNUM Заслуженного тренера СССР Тамару Москвину с юбилеем поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин. Соответствующая телеграмма обнародованы 26 июня на сайте Кремля.

«Уважаемая Тамара Николаевна! — подчеркнул президент. — Примите тёплые поздравления с юбилейным Днём рождения».

Путин отметил, что Москвиной помогли стать «яркой, успешной спортсменкой, в полной мере реализовать себя на тренерском поприще» исключительная работоспособность, творческий подход к делу и неизменно позитивный настрой. В поздравлении также сказано, что Москвина снискала высокий и заслуженный авторитет среди коллег и учеников благодаря плодотворному труду и искренней заботе о продолжении лучших традиций отечественной школы фигурного катания.

«Желаю Вам доброго здоровья, вдохновения и благополучия», — отметил Путин.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июня глава РФ Владимир Путин поздравил Антониу Гутерреша с переназначением на должность генсека ООН.