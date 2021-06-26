Москва, , 21:31 — REGNUM Целью учений Украины и Североатлантического альянса является «бесконечная дестабилизация у границ России», заявила 26 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы же прекрасно понимаем, что эти учения тоже преследуют две глобальные задачи. Первая — это бесконечная дестабилизация по периметру российской границы», — сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Ещё одна цель учений, добавила она, это переброска на территорию Украины различны видов техники, вооружения и экипировки, после чего она вся останется там.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня посольство США на Украине сообщило о проведении в акватории Черного моря с 28 июня военных учений с привлечением сил НАТО Sea Breeze — 2021, в которых должно принять участие рекордное количество стран.

Также известно, что в этих маневрах запланировано участие 5 тыс. военных, 32 кораблей, 40 самолетов и 18 команд сил специальных операций и боевых пловцов.

При этом в учениях Sea Breeze примут участие военные Украины, США, Канады, Великобритании, Нидерландов, Румынии, Болгарии, Греции, Турции, Латвии и некоторых других стран.

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