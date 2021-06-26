26 июня 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили намерение российского военно-морского флота провести учения неподалёку от британского авианосца в Средиземном море.

Тимур Кондратьев, , 23:07 — REGNUM Информация о том, что корабли постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море проведут учения с ракетными стрельбами в почти тридцати километрах от британского авианосца Queen Elizabeth, вызвала реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 26 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Корабль ВМФ России Mil.ru

"Вы хоть предупредите их сначала, чтобы готовили памперсы. А то они всегда очень сильно удивляются внезапностью наших военных», — шутит Aja F.

Многие пользователи считают, что на подобный шаг российский военно-морской флот подтолкнули агрессивные действия британской стороны. Теперь Лондону придётся ютиться в Средиземном море с российскими военными кораблями.

«Британцы хотели немного провокаций? России есть, чем ответить! Пусть их моряки немного понервничают в окружении наших кораблей. Россия не позволит безнаказанно себе угрожать», — поделился своим мнением Глеб О.

Авианосец ВМС Великобритании Queen Elizabeth U.S. Navy

Некоторые комментаторы предположили, что отныне британские корабли будут избегать нарушения государственной границы Российской Федерации, потому что будут знать, ответные действия последуют незамедлительно.

«Зато в следующий раз британцы сильно задумаются, прежде чем нарушать наши границы и обострять тем самым ситуацию», — пишет Дмитрий В.

Часть людей пришла к выводу, что отныне флот России не будет терпеть хамское отношение со стороны других государств. Более того, наши корабли будут портить жизнь иностранным судам и за пределами своей Родины.

«Если британские корабли ещё раз попытаются нарушить российскую границу, то следующие учения российских кораблей ВМФ могут пройти у берегов Англии недалеко от Лондона», — пишет Алёна А.

«Британцев, конечно, пора вытеснить из Чёрного моря, а то они уж слишком там разгулялись, но не стоит упускать возможности щемить их и в других морях», — считает Анатолий С.

Ряд пользователей отметил, что агрессивная пиар-акция британского флота провалилась. Граждане уверены, что Лондону не удалось показать свои военные возможности с лучшей стороны за счёт нарушения границы России.

«Даже англичанам стыдно от выходки Бориса Джонсона. Он думал, что покажет силу королевского флота, но народ Англии, как никто другой, знает, что собой представляет британский флот сейчас», — отметил Альберт Р.

Британский эсминец Defender Defence Images

Нашлись и те, кто призывает руководство Российской Федерации не идти на обострение в отношениях с Великобританией. Лучше остаться на том, что есть, считают граждане.

«А может всё-таки не стоит идти на обострение? Выстрелили мимо, дали понять, что шутки закончились. Всё на этом. Зачем идти на рожон, создавая напряжённость в отношениях с Великобританией?» — задаётся вопросом Иван Е.

Напомним, 26 июня стало известно, благодаря информации международной системы уведомлений для авиаперсонала (NOtice To AirMen), что корабли постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море проведут учения с ракетными стрельбами в почти тридцати километрах от британского авианосца Queen Elizabeth.