Берлин, , 21:22 — REGNUM При «давлении» на официальный Киев «можно остановить» «Северный поток — 2» («СП-2»). Об этом 26 июня заявил кандидат в канцлеры Германии и председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет в эфире немецкого телеканала ARD.

«Это («Северный поток — 2» — прим. ИА REGNUM) чисто экономический проект, — сказал он. — … Он (проект — прим. ИА REGNUM) скоро будет завершен».

При этом он добавил, что если Россия будет использовать «Северный поток — 2» против Украины, трубопровод можно будет «опять остановить».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что возможность оказания помощи Украине в вопросах укрепления ее энергетики из-за окончания строительства газопровода «СП-2» изучают власти Германии и США.

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