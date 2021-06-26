Киев, , 21:24 — REGNUM Сейчас на Западе звучит много голосов о желании решить «украинский вопрос», но при этом «не провоцировать или отдалять Россию», но это в корне неправильный подход, заявил на одном из мероприятий 26 июня экс-премьер Украины Арсений Яценюк.

Он предложил сторонникам такого подхода представить, что «украинского вопроса» нет, а, точнее, представить, что нет самой Украины.

«Представьте, если бы не было Грузии и Молдовы, а демократические революции в Грузии, Украине никогда не состоялись бы… Без этих мощных национальных движений за независимость и демократию, без сомнения, наши земли и нации были бы оккупированы обновленным Советским Союзом, и история 20-го века повторилась бы», — заявил Яценюк.

Он заявил, что без Украины не было бы независимости Прибалтийских государств.

«Также ни Польша, ни Чехия, ни Словакия, ни Венгрия или Румыния, не говоря о Балканах, не были бы членами ЕС и НАТО. Зато в этих государствах ориентированные на Москву политические силы эффективно восстанавливали бы политическую архитектуру советского типа… Была бы тогда Европа безопасной? Бесспорно, нет», — подчеркнул политик.

Резюмируя, он заявил, что исторический момент требует полной поддержки членства Украины в НАТО и ЕС — «мы заслуживаем и требуем большего».

ИА REGNUM напоминает, что накануне в МИД Украины заявили, что ЕС должен обсуждать с ней инициативы, связанные с Россией.