Москва, 26 июня 2021, 21:08 — REGNUM Инцидент с вошедшим в территориальные воды России эсминцем ВМС Великобритании мог привести к военному столкновению, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
Посол добавил, что у него намечены встречи с британской стороной, по итогам которых он рассчитывает прояснить инцидент.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский журнал The National Interest выразил мнение, что вторжение британского эсминца Defender в территориальные воды РФ было попыткой Великобритании понять решимость России в отстаивании принадлежности Крыма. По словам автора Марка Эпископоса, Лондон не ожидал сурового ответа РФ на нарушение границы и такая ситуация застигла британцев врасплох.
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