Москва, , 21:08 — REGNUM Инцидент с вошедшим в территориальные воды России эсминцем ВМС Великобритании мог привести к военному столкновению, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

«Кошмар состоит в том, что политическую позицию пытаются подкрепить военной провокацией, которая, действительно, может довести нас до серьезного военного инцидента», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Посол добавил, что у него намечены встречи с британской стороной, по итогам которых он рассчитывает прояснить инцидент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский журнал The National Interest выразил мнение, что вторжение британского эсминца Defender в территориальные воды РФ было попыткой Великобритании понять решимость России в отстаивании принадлежности Крыма. По словам автора Марка Эпископоса, Лондон не ожидал сурового ответа РФ на нарушение границы и такая ситуация застигла британцев врасплох.

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