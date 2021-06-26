Киев, , 20:49 — REGNUM Украина имеет очень влиятельных партнеров, которые поддерживают украинские амбиции стать членом НАТО, но это произойдет «не завтра».

Об этом заявила посол Германии на Украине Анка Фельдгузен в интервью изданию «Зеркало недели», материал опубликован сегодня, 26 июня.

«НАТО всегда имела проблемы со странами, где есть война. Потому что одно из преимуществ НАТО — пятая статья Вашингтонского договора… И все боятся быть с Россией в прямой войне», — заявила посол.

По словам Фельдгузен, в отношении вступления Украины в НАТО будет политическое решение в удобный момент, как произошло со странами Прибалтики.

«Было маленькое окно возможностей… Я уверена, что для Украины оно также когда-то откроется. И надо сейчас хорошо работать, чтобы подготовить Украину к этому моменту», — подчеркнула посол Германии.

ИА REGNUM напоминает, что в последнем телеинтервью 24 июня президент Зеленский заявил, что Украина сама виновата в том, что долгие годы не может продвинуться в направлении интеграции в НАТО. По его словам, интеграция в НАТО — это, в первую очередь, вопрос безопасности, а украинские политики много лет использовали его как политический вопрос. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что членство Украины в НАТО будет «красной линией» для Москвы.