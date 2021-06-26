Киев, , 20:34 — REGNUM Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что идея Владимира Зеленского провести всенародный референдум об отделении «временно оккупированных территорий» является «преступной».

Об этом он заявил сегодня, 26 июня.

Порошенко напомнил, что Конституция напрямую запрещает поднимать такие вопросы и пообещал, что его политическая сила — «Европейская солидарность» — не даст провести такой референдум.

Также он заявил, что последние два года политики «умиротворения Путина», которую, по его мнению, проводят нынешние власти, привели к разрушению международной коалиции в поддержку Украины.

«Вот это чрезвычайный вызов, который стоит перед страной», — добавил политик.

ИА REGNUM напоминает, что в телеинтервью 24 июня президент Зеленский заявил, что власти Украины могут вынести на всенародный референдум идею отгородиться от Донбасса «стеной». 25 июня глава Верховной рады Дмитрий Разумков напомнил, что согласно действующему законодательству, на всеукраинский референдум в принципе нельзя вынести вопрос отделения Донбасса в любой форме.