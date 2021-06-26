Москва, , 20:29 — REGNUM Ракетный эсминец Соединенных Штатов USS Ross вошел в Черное море для участия в военных учениях Sea Breeze — 2021, сообщили в пресс-службе Шестого флота Военно-морских сил США.

«Сценарий предполагает объединение вооруженных сил из Северной и Южной Америки, Европы, Африки, Азии и Австралии для проведения различных военных дисциплин на море, суше и в воздухе», — сообщили в пресс-службе.

Как заявили в Министерстве обороны РФ, силы и средства российского Черноморского флота контролируют действия американского эсминца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе посольства США на Украине заявили, что в 2021 году многонациональные военные учения Sea Breeze станут самыми масштабными учениями за всю историю Украины.

Официальный представитель министерства обороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Россия будет внимательно следить за ходом учений Sea Breeze на Украине и реагировать в случае необходимости.