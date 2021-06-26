Киев, , 20:22 — REGNUM Многие деятели в украинской власти, представители режима Зеленского, в последнее время бросились истерично напоминать о себе, доказывать свою лояльность, любовь и неоспоримую нужность «Вашингтонскому обкому», заявил 26 июня украинский политолог Алексей Куракин, характеризуя нынешние отношения Украины и США.

Эксперт напоминает самые резонансные события — накануне переговоров президентов США и России глава офиса президента Украины Андрей Ермак «вдруг, возможно, в панике», бросается звонить помощнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану; советник украинской делегации в контактной группе Алексей Арестович собрался срочно везти в Вашингтон какой-то особый «вариант модернизации Минских соглашений», а депутат «Слуги народа» Никита Потураев предлагает «расстрелять» оппозицию и окрашивает украинскую «демократию» в «радикальный коричневый цвет» нацистов.

«А что у нас случилось? Да все просто. В своем интервью 17 июня заместитель госсекретаря США по политическим вопросам, куратор «украинского направления» Виктория Нуланд раскрыла в общих чертах — о чем принципиально договорились президенты США и России, что именно будет поддерживать Запад: «… реализация Минских соглашений… восстановление территориальной целостности Украины — взамен какого-либо типа политической автономии для Донбасса…». Что важно, судя из логики интервью нашего «куратора» — передача Украине контроля над границей произойдет после политического урегулирования, а не наоборот — как того постоянно добивается Киев. И Вашингтон сейчас начнет «серьезные консультации с украинскими партнерами». Потому, что там прекрасно понимают, что в Киеве не настроены на мирное урегулирование», — отмечает Куракин.

По его словам, именно поэтому вся «патриотическая» тусовка в Киеве запаниковала и перепугалась, что «концепция меняется».

«А как, в какую сторону изменится — пока не очень ясно. Вот самые неуравновешенные и начали истерить. Испугались, сердешные, что может начаться «чистка рядов» и очень даже может «прилететь», придется отвечать… Хотя бы за бездоказательные санкции против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и закрытие оппозиционных телеканалов 112, NewsOne и ZiK (которое уже осудили в ООН — «решение, противоречащее международным стандартам»), «ручное» закрытие вещания «Первого независимого», за преследование, нелепые попытки «закрыть» и грязную информационную компанию против Медведчука. Тем более, что эти деятели прекрасно понимают: «царь у нас хороший, это бояре плохие»! Следовательно, в ближайшее время Зеленскому могут понадобиться «стрелочники» — в большом количестве. Вот «коллективный Потураев» и занервничал», — прогнозирует Куракин.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас Киев усиленно готовит визит в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского, который должен состояться ориентировочно в июле. Сам Зеленскийв ходе телеинтервью вечером 24 июня обозначил ключевые темы, которые он намерен обсудить с лидером США Джо Байденом.