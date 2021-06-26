Вашингтон, , 19:36 — REGNUM Ракетный эсминец ВМС USS Ross, который примет участие в многонациональных военных учениях Sea Breeze — 2021, вошел в Черное море. Об этом в субботу, 26 июня, говорится в сообщении Шестого флота Военно-морских сил (ВМС) США.

«Эсминец ВМС США USS Ross вошел в Черное море для участия в учениях «Си бриз — 2021», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 22 июня в пресс-службе посольства США на Украине сообщили, что многонациональные военные учения Sea Breeze в 2021 году станут самыми масштабными учениями за всю историю Украины.

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