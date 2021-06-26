Анкара, , 19:36 — REGNUM В Турции, в соответствии с результатами 222 936 проведённых ПЦР-теста, выявили 5630 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 56 человек скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 25 июня.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 5 387 545, смертельных случаев — до 49 473.

Было объявлено, что общее количество выписанных из больницы увеличилось до 5 398 878 человек, общее количество выздоровевших пациентов составило 7184, уровень пневмонии у пациентов сохранился на отметке 2,9%, а число тяжелобольных снизилось до 737 человек.