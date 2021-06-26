Киев, , 19:33 — REGNUM На Украине депутаты партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили президента страны Владимира Зеленского в лицемерии и проведении антиконституционной политики. Об этом сообщается на сайте ОПЗЖ.

«Конституция в опасности. Она игнорируется президентом Зеленским, открыто злоупотребляющим своим служебным положением», — сообщается на сайте оппозиционной партии.

Отмечается, что главная задача ОПЗЖ — «защитить конституцию Украины, отстоять принципы конституционности и верховенства права, не допустить внесения в основной закон изменений, лоббируемых преступной властью и устанавливающих диктатуру «зелёной» команды».

Авторы обращения обратили внимание на продвигаемую президентом Украины идею о возможности полного разрыва контактов с Донбассом путём возведения «некой стены», что противоречит конституции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ОПЗЖ заявили, что Зеленский не способен объединить страну, поэтому он может попытаться её расчленить.

«Из-за некомпетентности и политической несостоятельности он не смог урегулировать конфликт в Донбассе. Теперь он рассуждает о возможности строительства стены на границе с этим украинским регионом», — заявили в партии.

В ОПЗЖ добавили, что украинский лидер хочет расчленить страну, используя усталость её жителей от войны.

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