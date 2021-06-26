Москва, , 19:16 — REGNUM Мобилизация стран Запада в рамках противостояния с Китаем свидетельствует о том, что западные ценности в реальности являются «либеральным тоталитаризмом». Об этом 26 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Столь яро защищаемые Западом «ценности» на поверку оказываются настоящим либеральным тоталитаризмом. Они вообще могут существовать спокойно хоть десять лет, не называя никого из мирных государств врагом и противником?» — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Формирование «антикитайского альянса западных демократий» является примером замены международного права миропорядком, основанным на правилах Запада. В международном праве нет таких положений, по которым можно формировать безосновательные заговоры против стран, применяя давление, угрозы и санкции, заключила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что Соединённые Штаты проявляют уважение в Китае только к тем, кто поддерживает деструктивную повестку Вашингтона.

«Немного же тех, кого Госдеп в Китае уважает. Ни производителей фармацевтической продукции, которая идет на американский же рынок, ни тех, кто собирает на китайских заводах для Кремниевой долины микросхемы», — сказала Захарова.