Москва, 26 июня 2021, 19:16 — REGNUM Мобилизация стран Запада в рамках противостояния с Китаем свидетельствует о том, что западные ценности в реальности являются «либеральным тоталитаризмом». Об этом 26 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Формирование «антикитайского альянса западных демократий» является примером замены международного права миропорядком, основанным на правилах Запада. В международном праве нет таких положений, по которым можно формировать безосновательные заговоры против стран, применяя давление, угрозы и санкции, заключила Захарова.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что Соединённые Штаты проявляют уважение в Китае только к тем, кто поддерживает деструктивную повестку Вашингтона.