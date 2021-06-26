Тюмень, 26 июня, 2021, 19:16 — ИА Регнум. Тюменский пенсионер едва не утонул в луже во дворе дома. Его спас случайный прохожий, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Из лужи на улице Газовиков, 49/1 откачали воду

Инцидент произошёл утром 26 июня на улице Газовиков, 49/1. Произошёл порыв трубопровода холодного водоснабжения и промыв дорожного покрытия. Пожилой человек оступился и упал в воду. Его спас прохожий.

По информации горадминистрации Тюмени, специалисты компании «Росводоканал Тюмень» незамедлительно приступили к работам по устранению повреждения и ликвидации последствий разлива воды.