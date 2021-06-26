Улан-Батор, , 18:32 — REGNUM В столице Монголии Улан-Баторе приведен к присяге и вступил в должность главы государства новый президент страны Ухнаагийн Хурэлсух. Об этом со ссылкой на монгольские СМИ 25 июня сообщает Синьхуа подчеркивая, что председательствовал на церемонии глава Великого государственного хурала (парламента) Гомбожавын Занданшатар.

В своей речи по случаю вступления в должность У. Хурэлсух особо становился на институте разделении властей и подчеркнул важность судебной власти, которая вместе с законодателями страны приложит усилия для совершенствования судебной системы.

В сфере экономики президент подчеркнул, что главной задачей, которая стоит перед страной является превращение в экспортера.