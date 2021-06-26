Баку, , 18:10 — REGNUM Власти Азербайджана намерен закупить новую военную технику, а также увеличить численность вооруженных сил. Об этом, как передает агентство АзерТАдж, заявил 26 июня президент страны Ильхам Алиев во время встречи с военными по случаю Дня вооруженных сил.

«Численность нашей армии… будет увеличена, — сказал Алиев. — … Мы нарастим наш военный потенциал».

Как передавало ИА REGNUM, 15 июня президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев подписали «Шушинскую декларацию» о союзнических отношениях между странами.

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