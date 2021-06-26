Москва, 26 июня 2021, 18:09 — REGNUM Выдача российских паспортов жителям Донецкой и Луганской Народных Республик стала следствием невыполнения Украиной Минских соглашений, это вынужденная гуманитарная мера со стороны России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она добавила, что из-за того, что Киев этого не делает, жители Донецка и Луганска уже семь лет ущемляются в своих правах. Таким образом, гуманитарный жест России является прямым следствием невыполнения Украиной своих обязательств по минским соглашениям, уточнила Захарова.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям Донбасса. Указ начал действовать с 24 апреля 2019 года. С тех пор по упрощенной схеме гражданство России получили 527 тысяч жителей Донбасса.
При этом почти двум тысячам жителей ДНР и ЛНР было отказано в предоставлении гражданства Российской Федерации. 40% из них получили отказы в связи с тем, что уже имели ограничения на въезд на территорию России по разным причинам. Треть тех, кому отказали в российском паспорте, имеют непогашенную судимость. Четверть желающих получить российское гражданство сочли угрожающими безопасности России.