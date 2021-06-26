Москва, , 18:09 — REGNUM Выдача российских паспортов жителям Донецкой и Луганской Народных Республик стала следствием невыполнения Украиной Минских соглашений, это вынужденная гуманитарная мера со стороны России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой в условиях введенной Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона, которую, согласно минским соглашениям, он должен снять», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Она добавила, что из-за того, что Киев этого не делает, жители Донецка и Луганска уже семь лет ущемляются в своих правах. Таким образом, гуманитарный жест России является прямым следствием невыполнения Украиной своих обязательств по минским соглашениям, уточнила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям Донбасса. Указ начал действовать с 24 апреля 2019 года. С тех пор по упрощенной схеме гражданство России получили 527 тысяч жителей Донбасса.

При этом почти двум тысячам жителей ДНР и ЛНР было отказано в предоставлении гражданства Российской Федерации. 40% из них получили отказы в связи с тем, что уже имели ограничения на въезд на территорию России по разным причинам. Треть тех, кому отказали в российском паспорте, имеют непогашенную судимость. Четверть желающих получить российское гражданство сочли угрожающими безопасности России.