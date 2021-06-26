Москва, , 17:19 — REGNUM Наиболее популярными темами вопросов для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным — это борьба с COVID-19, передает телеканал «Россия 24».

«Самая главная тема — это, безусловно, вакцинация и борьба с ковидом, а именно: какие конкретно вакцины выбрать и какие есть в тех поликлиниках, куда обращаются люди», — говорится в сюжете телеканала, которое посвящено прямой линии.

Кроме того, граждане обращаются по вопросу распределения бесплатных лекарств, того, что есть в аптеках, как распределяется это в регионах. И еще одна важная тема — это жилье: переселение из аварийного жилья, бараки, ремонт и улучшение жилищных условий.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня в полдень по московскому времени Владимир Путин проведет прямую линию. Программа пройдет в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», а также радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что «линия будет высокотехнологичная, упор делается именно на приложение для смартфонов»: «Это приложение позволяет любому гражданину нашей страны стать фактически и тележурналистом, и радиожурналистом, и без каких-либо посредников записать свой вопрос, показать то, что он хочет, из окружающего мира, или сформулировать свой вопрос письменно».

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