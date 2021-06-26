Москва, , 17:13 — REGNUM Сообщения о том, что отказавшихся от вакцинации или ревакцинации от COVID-19 сотрудников администрации президента Российской Федерации якобы не будут повышать по службе, не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости.

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«Это (информация — прим. ИА REGNUM) неправда», — сказал представитель Кремля.

Ранее портал «Октагон» со ссылкой на источники сообщил, что на новые более высокие должности якобы временно не будут назначать сотрудников администрации президента и аппарата правительства, если чиновники не пройдут вакцинацию или ревакцинацию от COVID-19.

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