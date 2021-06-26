Москва, , 16:33 — REGNUM Признание иностранного посла самой влиятельной женщиной на Украине является результатом, к которому привели политические перевороты в этой стране и торговля национальными интересами. Об этом заявила официальный представить Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Памятники коллаборационистам, в том числе палачам Холокоста, языковые квоты, гражданское противостояние, признание иностранного посла самой влиятельной женщиной в стране — вот результат, к которому привели народ и государство политические перевороты и торговля национальными интересами», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский журнал «Фокус» опубликовал рейтинг самых влиятельных женщин Украины.

Так, первое место заняла временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин, а первая леди страны Елена Зеленская оказалась второй. Кроме того, в рейтинг попала посол Великобритании Мелинда Симмонс.

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко встретился с временной поверенной в делах США в Киеве Кристиной Квин и представителями «международных организаций».

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