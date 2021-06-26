Москва, 26 июня 2021, 16:33 — REGNUM Признание иностранного посла самой влиятельной женщиной на Украине является результатом, к которому привели политические перевороты в этой стране и торговля национальными интересами. Об этом заявила официальный представить Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский журнал «Фокус» опубликовал рейтинг самых влиятельных женщин Украины.
Так, первое место заняла временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин, а первая леди страны Елена Зеленская оказалась второй. Кроме того, в рейтинг попала посол Великобритании Мелинда Симмонс.
Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко встретился с временной поверенной в делах США в Киеве Кристиной Квин и представителями «международных организаций».
Читайте также: США могут обеспечить Украине собственное производство вакцины от COVID-19