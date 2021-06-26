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Предисловие ИА REGNUM

Предлагаем вниманию читателей перевод типичной новости о катастрофических последствиях глобального потепления, которыми последние годы переполнены мировые СМИ. Проблема глобального потепления намеренно трансформируется в общественном сознании в паническое ожидания климатического конца света, напоминающего своей напряженностью средневековые массовые психозы со своими кликушами, крестовыми походами и охотой на ведьм. Ангажированный характер большинства подобных текстов был недавно раскрыт американским физиком, ректором Калифорнийского технологического института, работавшего во время президентства Барака Обамы главным научным советником Министерства Энергетики США Стивеном Куниным в только что вышедшей из печати его новой книге «Не понятно: Что климатическая наука нам говорит? Что с этим не так? Почему это важно?». Оказалось, что никаких научных оснований для выводов о катастрофических последствиях изменения климата в отчетах Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК) и Национальный отчетах по климату США не существует, даже в случае реализации самых пессимистических сценариев развития ситуации, когда человечество ничего не предпримет для снижения выбросов парниковых газов. Нет в этих отчетах и катастрофических выводов. Откуда же они берутся? Появляются они в так называемых резюме этих отчетов, подготовленных для лиц принимающих решения. Этот подлог находится у всех на виду, но его мало кто способен заметить, так как сложные для понимания огромные сводные отчеты никто внимательно не читает, а если прочтёт, то мало кто окажется способен из неспециалистов что-то в них понять.

В большом интервью научного обозревателя аналитического сайта Asia News Джонатна Тенненбаума со Стивеном Куниным подробно обсуждаются многочисленные несоответствия между текстами докладов и их резюме, включая проблему повышения уровня моря и реальных масштабов её экономических последствий. Подробности читайте в пяти частях этого интервью:

Кому и зачем всё это нужно? Заказчики всемирной паники не скрываются и открыто заявляют о своих целях (см. «Байден открывает эру зеленого империализма» и «Байден, Black Rock и проблема климатического пузыря»). Задача мирового финансового капитала состоит в том, чтобы в условиях искусственно созданного с помощью то ли естественной, то ли искусственной (теперь и не поймёшь) коронавирусной пандемии экономического кризиса признать все страны мира «зеленую перезагрузку» мировой экономики как единственный спасительный сценарий. То есть без войны и капитуляций согласиться на «зелёное долговое рабство» в обмен на неограниченные заведомо невозвратные «зеленые инвестиции» в технологии тотальной декарбонизации мировой промышленности. Это позволит решить задачу спасения спекулятивного капитала в условиях мирового кризиса, по максимуму конвертировав его в собственность на объекты промышленности и стратегические залоги климатических, зелёных и устойчивых облигаций.

Но ни у развивающихся стран, ни у России (как одной из немногих стран с положительным углеродным балансом, о чем в очередной раз заявил Владимир Путин на Климатическом саммите 22 апреля 2021 года, озвучив оценку поглотительной способности российских лесов почти на 1 млрд тонн СО2 превышающую выбросы Российской Федерации) нет никаких оснований спешить с «озеленением» своих экономик. Они имеют полное моральное и юридическое право спокойно наблюдать как развитые страны, официально признавшие в 1992 году свою историческую вину за возникновение проблемы глобального потепления, реализуют на практике фундаментальный принцип ООН «загрязнитель платит» и выполняют к 2050 году свои обещания по приведению своих национальных балансов выбросов и поглощения парниковых газов в равновесное состояние. Но такая ситуация недопустима для климатических стратегов Уолл Стрит. Им любой ценой требуется введение на международном уровне чрезвычайной климатической ситуации, что заставит развивающиеся страны согласиться перед лицом климатического апокалипсиса взять на себя обязательства по сокращению выбросов и согласиться с введением жесткого контроля углеродоёмкости всех видов товаров и услуг как на внешних, так и внутренних рынках.

Чрезвычайная ситуация потребует соответствующих чрезвычайных мер контроля: введение международной климатической юстиции, международной климатической полиции и международного климатического трибунала. Регулирование углеродоемкости будет стремительно смещаться от экономических методов (углеродный налог) в сторону планово-директивных, по образу Кигалийской поправки (см. «Кигалийская поправка — репетиция «зелёной» катастрофы Парижского соглашения»).

А что думает по этому поводу Российское правительство? Оно упорно продолжает не видеть за деревьями леса, то есть считать главной угрозой Парижского соглашения введение ЕС в 2023 году заградительного углеродного налога для российского экспорта. Катастрофическая для России ситуация, судя по намерениям демократов объявить в ближайшее время в США климатическую чрезвычайную ситуацию и климатический локаут, будет развиваться намного быстрее, ещё до Совещания сторон РКИК в Глазго в ноябре 2021 года.

Итак, новость «ООН предрекает потопы в прибрежных городах к 2050 году», опубликованная информационным агентством EURONEWS 25 июня 2021 года, в которой «резюмируются» страшные слухи о содержании очередного отчета МГЭИК, который должен быть опубликован в следующем году. В отчёте якобы написано, что к 2050 году крупнейшие прибрежные города мира утонут. И всем, конечно, становится ясно, что усилиями одних «ответсвенных» развитых стран, которые только к 2050 году собираются добиться углеродной нейтральности, с ситуацией не справится. Придется заставить поторопиться все остальные «безответственные» страны. Как говориться, «не можешь — научим, не хочешь — заставим». Ситуация ведь чрезвычайная!

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Неопубликованный черновой вариант отчета, полученный информационным агентством AFP (France Press), показывает, что повышение уровня моря может затронуть сотни миллионов людей, живущих в прибрежных городских районах, к 2050 году. По мере глобального потепления и таяния льда моря перерисовывают карту мира, вынуждая многих людей покинуть свои дома.

Многие крупные города мира находятся, по мнению специалистов, составивших отчёт, под угрозой. Среди них Мумбаи, Джакарта, Нью-Йорк, Токио, Лагос, Шанхай, Майами и Дакка.

Даже если глобальное потепление не превысит 2 °C, климатологи ООН прогнозируют, что к концу 21 века уровень моря может подняться на 60 см. Это в сочетании со все более суровыми погодными условиями означает, что к 2050 году территория, на которой в настоящее время проживает 300 млн человек, будет подвергаться ежегодным наводнениям.

В отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) говорится, что

« придется сделать трудный выбор, поскольку уровень моря продолжает повышаться, наводнения и штормовые ветры становятся более частыми и интенсивными, потепление увеличивает кислотность океана и усиливает волны тепла ».

Без адаптации к повышению уровня моря, согласно прогнозу наихудшего сценария, ущерб для 136 крупнейших прибрежных городов мира к 2050 году составит $1,6−3,2 трлн; под угрозой затопления находятся до 140 объектов всемирного наследия, в основном в Средиземном море.

В отчете говорится, что сокращение выбросов сейчас может снизить риски, но «повышение уровня моря ускоряется и будет продолжаться тысячелетия».

Отчет Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата должен был быть выпущен в следующем году, но уже просочился в прессу. Помимо наводнений отчет пугает и другими последствиями изменения климата — 130 млн человек во всем мире столкнутся с хроническим голодом, 350 млн окажутся в условиях засухи и еще 420 млн человек подвергнутся экстремальным и потенциально смертельным волнам тепла.

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