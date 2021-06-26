Климент Александров, 26 июня 2021, 15:49 — REGNUM Сразу после громкой встречи на высшем уровне в Женеве между президентом Соединенных Штатов (США) Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным 16 июня журналист спросил Байдена, почему Россия будет сотрудничать с США. Ответ Байдена стал геостратегическим откровением: «Россия сейчас находится в очень, очень трудном положении. Китай прижимает их. Они отчаянно хотят оставаться крупной державой. Они отчаянно хотят быть актуальными». В том же ключе Байден ответил на вопрос о том, перестанет ли Россия подрывать США и их альянс Организации Североатлантического договора (НАТО). Он сказал, что Путин «не ищет холодной войны», потому что у него «многотысячная граница с Китаем». Американский лидер продолжил: «Китай движется вперед, одержимый стремлением стать самой мощной экономикой в мире и самой большой и самой мощной армией в мире. Вы (Россия) находитесь в ситуации, когда ваша экономика испытывает трудности, и вам нужно двигаться более агрессивно, с точки зрения ее роста».
Геополитический подтекст этих комментариев был настолько значительным, что вызвал гневные отклики рупоров государственных СМИ Китая. Ху Сицзинь, воинственный редактор Global Times, ответил, что «трудности России вызваны именно стратегическим давлением и санкциями со стороны США. Байден сбит с толку и считает, что Россию легко обмануть». Назвав попытки Запада «расколоть китайско-российские отношения» «чрезвычайно забавными, бесполезными и слишком очевидными», в Китае напомнили недавние высказывания Путина о попытках разрушить отношения между Россией и Китаем.
Хотя государственные СМИ Китая неустанно распространяют пропаганду, в этом вопросе они не ошиблись. С точки зрения России, США враждебно настроены против нее на протяжении десятилетий, особенно после российской военной интервенции в Крым и на восток Украины в 2014 году. В том году администрация Барака Обамы ввела ряд экономических санкций в отношении России и мобилизовала своих европейских союзников, чтобы изгнать Россию из группы стран, ранее входившую в G8 (теперь она сокращена до G7). Многие аналитики полагали, что США также вступили в сговор с Саудовской Аравией, чтобы обрушить мировые цены на нефть в 2014—2015 годах, чтобы наказать Россию, государственные доходы и казна которой почти полностью зависят от экспорта ископаемого топлива. Последовавший за этим в России продолжительный экономический спад заставил Путина, бывшего разведчика КГБ, поверить в то, что США никогда не откажутся от своих планов свергнуть его и «демократизировать» Россию всеми правдами и неправдами. Обладатель черного пояса по дзюдо, Путин решил, что ему нужно контратаковать, сблизившись с Китаем, поскольку это была единственная весомая альтернатива, с помощью которой можно бросить вызов западным санкциям. Так что как только США и Европа в 2014 году обрушились на Россию, как тонна кирпичей, Путин подписал с Китаем сделку по поставке природного газа на сумму около 400 миллиардов долларов.
Поскольку президентство Дональда Трампа не принесло помощи России, несмотря на горячие надежды Москвы, Путин ускорил военное и экономическое сотрудничество с Китаем, чтобы продемонстрировать, что у него есть другие варианты, и что Вашингтон и Брюссель не могут помыкать им. В 2018 году Россия отправила первую поставку своей революционной противоракетной системы С-400 Китаю, который небрежно проигнорировал американские санкции против стран, покупающих передовое российское вооружение. По мере того как российско-американские отношения углублялись, отношения между Россией и Китаем достигли того, что Путин назвал «высочайшим уровнем в истории».
Учитывая динамику этого треугольника, в котором Россия стремится к еще более могущественному Китаю, будучи загнанной в угол США и Европой, перед Байденом стоит титаническая задача. Его упоминания о китайском факторе после женевского саммита с Путиным указывают на то, что он пытается отвести Россию от Китая или по крайней мере снизить напряженность в отношениях с Россией, чтобы сосредоточить все усилия США на сдерживании и изоляции Китая.
Это «треугольный» грандиозный стратегический маневр, который президент Ричард Никсон и его советник по национальной безопасности Генри Киссинджер довели до совершенства в 1971 году, задействовав Китай Мао Цзэдуна, чтобы поставить мат Леониду Брежневу, сегодня о чем-то подобном проще сказать, чем сделать. Чтобы Путин дистанцировался от китайского лидера Си Цзиньпина, с которым он встречался десятки раз и который называет Путина своим лучшим другом, от США потребуются многочисленные материальные и поведенческие стимулы. Недостаточно просто напомнить России о том, что Китай затмевает ее в российском ближнем зарубежье — Центральной Азии и Восточной Европе, а также в глобальном экономическом и военном положении. Путин прекрасно осознает тот факт, что Си имеет верх в двустороннем балансе сил, а российские стратеги знают, что уязвимы перед демографическим и территориальным доминированием Китая. Но выбор у России невелик. А от США нужно больше, чем просто запугивание Китая.
В преддверии саммита в Женеве Байден проявил прагматичность, отказавшись от американских санкций в отношении России за строительство газопровода «Северный поток — 2» в Германию. Но общее бремя западных санкций за различные предполагаемые российские правонарушения, такие как кибератаки, вмешательство в выборы и нарушения прав человека, по-прежнему огромно и давит на российскую экономику. И Москва, при всех вызывающих насмешках в адрес западного империализма, будет приветствовать инвестиции США в стагнирующую российскую экономику.
Для Путина, который заботится о своем статусе и провозглашает возвращение России в качестве великой державы, символически важно, чтобы США рассматривали Россию как равную, а не как ослабленную или исчерпанную силу. Байден выступил с инициативой проведения саммита в Женеве, и использование им фразы «две великие державы» для России и США, несомненно, повысило надежды Кремля на то, что новый президент США сменил взятый Бараком Обамой ледяной тон с принижением России до уровня «региональной державы».
Опасение, которое Путин традиционно питает по отношению к США, заключается в том, что они стремятся подорвать его авторитет и дестабилизировать Россию во имя «демократизации». На саммите в Женеве Байден действительно поднял острые вопросы по поводу ареста лидера оппозиции Алексея Навального, но, очевидно, не посвятил этой теме много времени. Тот факт, что Байден на саммите в Женеве больше говорил о стратегической стабильности с Россией в части ядерного оружия и кибервойны, чем о «диктатуре Путина», казалось, наводит на мысль о том, что США могут снизить критику России по поводу ее внутренних дел и взглянуть в первую очередь на Россию с геополитической точки зрения — как на союзника Китая, которого можно было бы оторвать от него, чтобы ослабить ось Пекин — Москва.
Но сможет ли Байден изобразить Никсона и действительно отделить Россию от Китая? Для этого ему необходимо преодолеть два основных препятствия.
Байден сделал восстановление трансатлантического союза США с Европой краеугольным камнем своей внешней политики. Он призывал европейцев занять более резкую конфронтационную позицию в отношении Китая и пытался убедить их в том, что Китай представляет собой «системный вызов» разработанному Западом либеральному международному порядку. Но хотя бы по причине географического положения многие европейские члены НАТО не видят неминуемую угрозу в далеком Китае угрозу, зато проделки находящейся под боком России в их сознании увеличиваются в масштабах.
Даже если Байден захочет смягчить отношения с Россией, чтобы обрушить удар на Китай, некоторые европейские страны вряд ли ослабят контроль над Россией.
Вторым препятствием на пути к нормализации или перезагрузке между Россией и США является либеральный дискурс в США и Европе о Путине как злодейском деспоте, действия которого возмутительны с моральной точки зрения. В заголовках западных СМИ продолжают доминировать сенсационные инциденты с участием российских государственных агентов, действующих против диссидентов внутри страны и за рубежом, и жесткая тактика, которую Путин использует для подавления протестов. Байден связал себе руки, когда принял воинствующую риторику о противостоянии всем авторитарным режимам во всем мире. Если он ослабит давление на Россию из соображений реальной политики, это вызовет серьезную реакцию в том ключе, что он не соответствует западному либеральному кредо «борьбы с тиранами, где бы они ни существовали».
Зато возникла заманчивая возможность того, что США могут погнаться за возможным потеплением отношений с Россией. Как сказал Путин после саммита в Женеве: «В жизни нет счастья, есть только его проблески». Даже этого проблеска было достаточно, чтобы встревожить Китай. Си по-прежнему держит у себя много карт, чтобы Путин прочно держался в своей палатке. Великая дипломатическая борьба за лояльность России продолжается.