Воронеж, , 14:14 — REGNUM Обучение в Военно-воздушной Академии имени Жуковского и Гагарина в этом году окончили 145 иностранных офицеров из 23 государсв. Об этом, по итогам торжественной церемонии выпуска курсантов, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

На церемонии выступил заместитель министра обороны Александр Фомин. «Сегодня — главный день, когда перед вами открывается широкая дорога. И я хочу пожелать Вам достойного пути по ней», — напутствовал он около 2000 выпускников академии этого года.

Фомин отдельно обратился к иностранным выпускникам, пожелав им применять полученные умения для укрепления боеспособности вооружённых сил своих государств для сохранения мира на всей земле. На данный момент в академии проходят обучение около 900 военнослужащих из 45 иностранных государств.