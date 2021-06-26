Москва, , 13:03 — REGNUM Съезд партии «Справедливая Россия — За правду» утвердил кандидатов на выборы в Госдуму восьмого созыва, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.

Общефедеральную часть списка возглавили Сергей Миронов, Захар (Евгений) Прилепин и Геннадий Семигин.

Кроме того, в федеральную часть списка вошли режиссер Владимир Меньшов и член Совфеда Александр Бабаков.

Партия намерена бороться как минимум за второе место, отметил Миронов.

Съезд также утвердил предвыборную программу партии, которая состоит из пяти крупных блоков, посвященных культуре, борьбе с бедностью и социальным неравенством, поддержке бизнеса, защите окружающей среды и противодействию коррупции.

Таким образом, «Справедливая Россия» стала четвертой партией, вступившей в предвыборную гонку. Ранее съезды провели «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР.

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