Белград, , 14:13 — REGNUM В Сербии, в соответствии с результатами более 7730 проведённых ПЦР-теста, выявили 76 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 5 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключено 13 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 25 июня.

Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 716 172, а количество смертельных случаев выросло до 7024.

В последние дни число вакцинированных в Сербии стагнирует, предупредила премьер-министр Сербии Анна Брнабич.

«Я не думаю, что пандемия закончилась, мы столкнёмся с большим числом проблем. Я думаю, что нам нельзя расслабляться, мы сделали недостаточно прививок для формирования коллективного иммунитета», — отметила премьер-министр.