26 июня 2021 | Время чтения 5 мин

В Сети обсудили заявление бывшего депутата Верховной рады Кирилла Куликова о том, что Донбасс — это «другой» регион, который не хочет объединяться с Украиной. Погибших в Донбассе детей, по его словам, не забудут «долго».

Мирослава Романенко, , 14:11 — REGNUM Донбасс — это «другой» регион, который не хочет объединяться с Украиной. Погибших в Донбассе детей не забудут «долго». Об этом 25 июня в эфире телеканала «НАШ» заявил бывший депутат Верховной рады, бывший руководитель бюро Интерпола Украины (2005−2007 гг.) Кирилл Куликов.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«В данном формате Минских соглашений или их надо выполнять от буквы до буквы, что, конечно, противоречит интересам Украины, или то, что мы делаем сейчас. Мы впервые подали какой-то голос свой дипломатический о том, что мы готовы перейти к более сложным ситуациям. То что Донбасс совсем другой, мы должны это признать. То что Донбасс не хочет объединяться с Украиной, это факт… [Донбасс] это свой мир… Это сложный регион… Погибших детей в Донбассе не забудут долго. То что родилось целое поколение, которое никогда не жило на Украине, это факт. То что это поколение пошло в школу, это факт… Работает постоянно, конечно, и «идеологическая накачка», и всё остальное. То что они смотрят российское телевидение… То что Украина приводит сюда в лице Петра Алексеевича Порошенко церковный разлад. То что Украина сюда приводит жесткие законы о языке и так далее… Все эти нормы… у меня такое впечатление, что, наоборот, мы пробуем отдалить Донбасс…» — сказал политик.

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Заявление политика обсудили в комментариях к видеозаписи фрагмента эфира с участием Куликова на YouTube-канале «НАШ». Комментирующие отметили, что никогда Киеву не простят убитых в Донбассе детей, а республики Донбасса в состав Украины, которая убивала их жителей семь лет, не вернется.

«Менталитет такой, ничего не поделать. Донбасс не привык бухаться на колени по любому поводу», — написал Евгений Т.

«Погибших детей в Донбассе не забудут никогда!» — добавил garic.

«Погибших детей в Донбассе, не забудут никогда, это преступление не имеет срока давности. Возмездие неизбежно!» — отметил Валерий Щ.

«Идеологическая накачка? А прилёты каждый день со стороны вас, нелюди, это как?» — спросил читатель под псевдонимом Ватник Петров.

«Погибших детей никогда не забудут, с нациками мириться тоже не станут. Это же ясно, как белый день! Называйте вещи своими именами и не сравнивайте Украину с другими странами!» — отметил Юра Н.

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«Вы сами не хотите возвращать Донбасс, это уже всем понятно», — пишет Татьяна П.

«Да ОРДЛО (ДНР и ЛНР, которые на Украине называют отдельными районами Донецкой и Луганской областей — М. Р.) уже давно прокляло Украину вместе с Киевом, а они на ромашке гадают, вернётся или не вернётся», — отреагировал Олег Н.

«Какая накачка? Накачка — это у вас. А у нас историческая память, от которой вы, иуды, отказались!» — написала Любовь Т.

«Если Донбасс — это территория Украины, то Украина — это территория России…» — добавил Mikhail Z.

«Не русского мира вы боитесь, вы боитесь трибунала за те зверства, которые совершили против граждан своей страны. Поэтому и минские выполнять не хотите», — написал silvi j.

«Минские соглашения невыгодны не Украине, а слабой власти. Украине как раз выгоден мир и компромисс между всеми регионами страны», — подчеркнул Дим.

«Эти деятели таким «макаром» дотарахтятся до того момента, что в один прекрасный день в Донбассе 51% жителей будет иметь гражданство РФ и они проведут референдум о присоединении к РФ. Вот тогда и заверещат о том, что «мы готовы прям вот завтра выполнить ВСЕ условия Минска-2…» — написал Олег Л.

«Эти дети в Донбассе с рождения видели, откуда летят пули и гранаты, знают и видели, как гибли их друзья, и знают, откуда и чьими руками. Они слышали [украинского журналиста Дмитрия] Гордона, что они — «раковая опухоль». Какая нафиг пропаганда? Что вы постоянно себя оправдываете? Так легче спать?» — отреагировала Irina P.

Погибшие дети Донбаса Цитата из видео на YouTube

«Донбасские дети идут в школу, по ним стреляют украинцы. Дети прячутся, обстрел прекращается. Эти дети полюбят Украину?» — задала риторический вопрос Наталья Ш.

«Когда я вижу украинца, у меня в голове сожженные люди, аллея детей, летящие камни в автобус. И пока вы не накажете скачущих и потакающих вам, не отмыться. Это ваше клеймо», — добавил Jakor.

«Если вашего ребенка убила украинская армия, Вы бы забыли их? Бога бойтесь», — отреагировала Вера Б.

«Лицемеры, «российская пропаганда»… Один снаряд по детям со стороны ВСУ перекрывает любую пропаганду. 7 лет врут в прямом эфире», — пишет Сергей К.

«Вы накачивает своих детей нацизмом, это факт, и какое вырастет ваше поколение, лучше об этом поговорите. Донбасс своих детей воспитывает и учит хорошим манерам, вам у них учиться и учиться», — отметил super1 Q.

Праздник День освобождения Донбасса. Донецк. ДНР. 08.09.2016. © ИА Красная Весна

«Больные люди. Убивают 7 лет людей, оскорбляют, обзывают, говорят, что на территории ЛНР и ДНР проживают нелюди. Вы что? Думаете захотят жить с Украиной? Или вы думаете, хитростью заманите, мол пообещаем, а там как получится. Украина потеряла Донбасс с того момента, когда дети начали гибнуть, и тогда этот урод Парашевич (Порошенко — М. Р.) говорил, что место детей в подвале. Если это вы до сих пор не поняли, то это ваши проблемы», — написала Фатима Б.

«Интересные обсуждения. Нужен Донбасс Украине, не нужен Донбасс Украине. Как будто это Донбасс прямо просится в состав Украины, а вы там думаете — нужен или не нужен. Ребята, а вы бы хоть раз задумались, нужна ли Украина Донбассу. И на кой хрен она вообще кому нужна?» — добавил Gator T.

«Кто платит пенсии и пособия — того и власть», — пишет Виктор.

«В Киеве есть аллея Ангелов? Сколько вообще детей на подконтрольной территории погибли за время этой войны? Сколько погибло стариков?..» — спросил Морган М.

«Донбасс — не сложный регион. Сложный регион — Галичина», — подытожил Владлен П.

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