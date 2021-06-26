Москва, , 12:00 — REGNUM Наблюдатели от «Справедливой России — За правду» готовы обеспечить легитимность выборов в Госдуму восьмого созыва. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня, об этом заявил лидер партии Сергей Миронов в ходе съезда партии.

«Мы подготовили 120 тыс. наблюдателей. предупреждаю: мы закроем на все три дня каждый избирательный участок, и ночью мы не дадим что-либо сделать с сейф-пакетами», — заверил Миронов.

Он обратил внимание на готовящееся нарушение на выборах.

«У меня нет подтверждения, но один областной избирком ищет компанию, которая сможет сделать дубль сейф-пакетов с теми же самыми номерами… Если камера будет фиксировать… сбой электричества — можно заменить сейф-пакеты», — предупредил Миронов.

«Наши наблюдатели будут днем и ночью охранять сейф-пакеты», — обещает лидер партии.

Он предостерег от повторения в России событий, которые произошли после выборов в Белоруссии.

«То, что было в Белоруссии, никому не надо», — подчеркнул Миронов.

Выборы в Госдуму восьмого созыва намечены на сентябрь, голосование предполагается проводить в три дня, что, по мнению ряда экспертов, увеличивает возможности для фальсификации.

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