Москва, , 11:40 — REGNUM «Справедливая Россия — За правду» перед выборами в Госдуму восьмого созыва объявила штурм бедности, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.

Партия предлагает «четкую и понятную» предвыборную программу, отметил лидер партии Сергей Миронов в ходе съезда.

«Тремя колоннами мы пойдем на штурм бедности. Центральное направление нашей программы — борьба с бедностью и ликвидация бедности», — сказал лидер партии.

Прежде всего, он отметил необходимость «вернуться к нормальному, совестливому пенсионному возрасту».

Кроме того, партия предлагает ввести «справедливый базовый доход».

«Деньги есть, держите дорогие товарищи — говорим мы, и знаем, где деньги взять. Деньги есть, нужна только политическая воля», — заявил Миронов.

Еще одна одна мера борьбы с бедностью — снижение НДС, а также регулирование торговых наценок — не более 15% от первой оптовой наценки.