26 июня 2021 | Время чтения 4 мин

В сети обсудили заявление заместителя государственного секретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что власти КНР отменили поставку вакцин Украине из-за того, что украинская сторона проголосовала в ООН за резолюцию по Синьцзяну.

Оксана Переможенко, , 12:38 — REGNUM Заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд 25 июня заявила, что власти КНР отменили поставку вакцин Украине из-за того, что украинская сторона проголосовала в ООН за резолюцию по Синьцзяну, сообщает ТАСС.

США и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Украина стала жертвой Китая, когда проголосовала в Совете ООН по правам человека за резолюцию по Синьцзяну. Доставка 500 тыс. вакцин от коронавируса из Китая была отменена», — заявила Нуланд во время онлайн-конференции Американского совета по Германии (неправительственная организация, которая находится в Нью-Йорке).

«Это использование вакцин в качестве оружия. Мы как демократия хотим противостоять этому», — подытожила политик.

Заявление американского политика обсудили в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» читатели издания «Шарий.net». Часть комментирующих указали на то, что США выгодно ухудшение отношений Украины с Китаем.

«Тю… Так пусть США и ЕС поставят! Причем бесплатно! Как раньше СССР предоставлял помощь дружественным странам. При чем же тут Китай? В Украине Коммунистическая партия запрещена, за коммунистические символы статья и заключение. Так на кой Китаю помогать недружественной стране?!» — спросил Юрий Г.

«Выразила поддержку»! Ты лучше вакцину пришли, а не языком чеши!» — пишет Анатолий Д.

«Так вы же выкупили для себя громадное количество вакцин и не поделились с самым главным своим союзником. Обвиняют Китай, который Украина недавно кинула», — добавил Анатоль К.

«Вот вам печенюшки, детки. Где играет Нуланд, выигрывает раздающий», — отметил Александр Б.

«Ай, Моська! Знать, она сильна, что лает на Слона!». Иллюстрация к басне И. А. Крылова «Слон и Моська»

«Не, ну что-то я понять не могу, то ВОЗ говорит, что китайская вакцина неэффективная, а теперь Нуланд обвиняет Китай в непоставках на Украину вакцины», — написала Таисия Щ.

«Реально достало — не Россия, так Китай виноваты», — отреагировала Ирина К.

«Как они хотят Украину поссорить с Китаем», — добавила Наталия Е.

«В смысле Китая? Общеизвестно, что это Путин «оставил» Украину без вакцины», — иронизирует Дмитрий Д.

«Мамка сказала Китай, значит — так», — шутит Сергей Р.

«Ага, теперь курс ганьбы (позора. — О. П.) на Китай, поэтому вассалам новые методички», — добавила Елена С.

«А что, Китай уже находится на северо-американском континенте? Надо понимать, что звездно-полосатая кулинарша, специалист по выпечке сдобы, тут не при делах? И это не по их наущениям Украина превратилась в анти-Россию и с Китаем по*ралась, устроив им кидняк с инвестициями?» — поинтересовался Александр П.

«В катастрофическом положении Украины виноваты США и Нуланд», — пишет Светлана Александровна.

«Мы вам нагадим на голову, но вы всё равно должны нам помочь… Я правильно понял?» — спросил читатель под псевдонимом Дорогой Ильич.

«Что-то я о поставках вакцины из Китая и не слышал. Индусы свои… продали по космической секретной цене, но так и не поставили до конца. Американцы обещали много, даже холодильник подарили вместе с лодками резиновыми для рыбалки, но вакциной так и не обеспечили, а Китай виноват? А что? В эти и другие сказки еще кто-то верит?» — задался вопросом Виктор З.

«Ваши Табаки, вы их и лечите, Китаю оно надо?» — спрашивает Кирилл Д.

Жан Гранвиль. Пословицы. За деньги и собаки танцуют. 1845

«Украина — жертва Украины. Сами начали, а КНР крайние», — отметил Андрей З.

«Новый враг! Всем приготовиться и быть начеку. Рука Пекина, китайская пропаганда, китайский мир, китайские попы (перечислил автор, подразумевая распространенные выражения в русле антироссийской пропаганды на Украине, такие как «рука Москвы», «российская пропаганда», «русский мир» и прочие. — О. П.). Старого врага одолели, но расслабляться не стоит, новый враг у ворот. Хорошо, что мы не одни и у нас есть такие замечательные друзья, как Соединенные Штаты, которые всегда помогут, всегда подскажут, всегда направят наш нездоланный палкий (непреодолимый пламенный. — М. Р.) гнев в нужное русло. Пропали б мы без них совсем», — с сарказмом добавил Антон Ш.

«Подождите, а что за китайскую вакцину нам тогда тут колят?» — спросил Андрей Н.

«Ну, тут уже надо определиться украинским властям, либо они против Китая осуществляют шаги в политике в угоду США, либо сотрудничают с Китаем и получают вакцину», — подытожил Владимир Д.

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Напомним, 25 июня агентство Associated Press со ссылкой на собственные источники в ООН сообщало, что китайские официальные лица требовали от Украины отзыва подписи под заявлением о нарушении прав человека в Синьцзяне, угрожая заблокировать поставку 500 тысяч доз вакцины от COVID-19.