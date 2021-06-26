Калуга, 26 июня, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Прокуратура Калужской области в интересах министерства здравоохранения и правительства Калужской области подала иск о возвращении в бюджет премии, выплаченной главврачу калужской клинической больницы скорой медпомощи Алану Цкаеву в конце 2019 года. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Владислав Шапша."Я всегда говорил, и буду говорить открыто о любых непростых ситуациях. Как и прежде, считаю важным разобраться в этом общественно-значимом вопросе. Это важно с точки зрения доверия к власти и прозрачности использования публичных финансов», — отметил Владислав Шапша. К посту калужского губернатора «ВКонтакте» присоединился пользователь Илья Ермаков: «Как и многие жители региона, считаю, что Алана Цкаева необходимо отстранить от должности главного врача БСМП, до полного выяснения всех обстоятельств дела или суда. Откровенное понижение в должности считаю смешным и наплевательским по отношению к жителям региона». Непростая ситуация с главврачом калужской больницы Цкаевым также возмутила и пользователя соцсети Павла Крячкова. «Возврат денежных средств и всё? Почему не возбуждено уголовное дело? Почему этот человек ещё занимает гос должности? И обнародуйте премии всех министров и их замов, люди должны знать во сколько вы нам обходитесь !!!», — написал Крячков.

Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте» Губернатор Калужской области Владислав Шапша

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соцсети попало представление калужского областного прокурора в адрес губернатора, в котором говорилось о грубых нарушениях законодательства в противодействии коррупции и бюджетного законодательства в системе регионального минздрава. В частности, шла речь о том, что в декабре 2019 года был издан приказ о премировании главврача калужской клинической больницы скорой медпомощи Алана Цкаева на сумму более девяти миллионов рублей, что в 170 раз превышает стандартный размер премии главврача медицинского учреждения.