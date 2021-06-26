26 июня 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили новость о том, что 25 июня украинские радикалы пришли на концерт российского рэпера Басты в Киеве и атаковали поклонников исполнителя.

Мирослава Романенко, , 11:17 — REGNUM Украинские радикалы пришли на концерт российского рэпера Басты (Василия Вакуленко), который состоялся 25 июня в украинской столице, сообщает издание «Страна.ua».

Шабаш ведьм, Франсиско Гойя, 1820 — 1823

Некоторые праворадикалы держали в руках плакаты с надписями «Поддерживаешь Басту — финансируешь войну» и «Баста поддерживает «оккупацию» Крыма». Радикалы атаковали поклонников рэпера, бросив в них дымовую шашку.

В свою очередь поклонники исполнителя негативно отреагировали на приход радикалов, заявив, что творчество исполнителя не связано с политикой, а также предложили националистам найти себе другую работу.

Инцидент обсудили в комментариях к видеозаписи с трансляцией происходящего в видеохостинге YouTube. Многие возмутились поведением радикалов, призвав их лучше идти митинговать против высоких тарифов на услуги ЖКХ, а лучше — идти работать.

Рэпер Баста на сцене Okras

«Опять в Киеве шабаш нечистой силы, слуг Сатаны», — написал Павел Р.

«Заработали по 100 гривен — и по домам, маргиналы», — добавил Сергей Ж.

«Идите митингуйте против высоких тарифов на газ, против повышения коммуналки, узурпаторских законов! Бездельники!» — пишет Bogdan Y.

«Такие лбы и с плакатиками стоят, а как же «война с Россией»? Чего такие бравые бойцы не в окопах, а людям настроение портят?» — спросил читатель под псевдонимом Чайник Электро.

«На активистах держится наша «независимость»! Хрен они выйдут против повышения тарифов, против геноцида украинского народа, им за это не платят!» — добавил Игорь В.

«Они бы лучше боролись против продажи земли, что бы самим было куда ступать», — написал Aleksandr H.

«Баста кассу снял и уехал. Фанатов жаль, конечно, привыкайте. В демократической недостране живете», — отметил Arthur Z.

«Если это титульная нация, то мои свиньи — богема», — отреагировал читатель под псевдонимом Дед Салоед.

Давид Альфаро Сикейрос. Борьба

«Нарушители порядка бросают дымовые шашки в мирных людей. Полиция: мы не будем превышать полномочия, просто переложим шашки подальше от мирных людей», — добавил Типичный комментатор.

«Самая ржака, что на концерт Басты пришло народа больше, чем пришло зомбаков… Особенно поражало, что зомби кричат, что Баста зарабатывает деньги на Крымский мост», — пишет Франкфурт НАШ am Main.

«Им не удалось достать билеты на концерт, вот и бесятся», — иронизирует Света С.

«Тысячи людей идут на концерт, 10 имбецилов беснуются. Вот и картина маслом «Украина в миниатюре», — добавил Gizer A.

«Люди уже на них смотрят, как на животных в зоопарке», — отреагировал Roman G.

«Страшный сон украинских активистов и патриотов: смутное время в Украине закончилось — и надо идти работать…» — добавила одна из читательниц.

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«Если кидать в жителей своей страны дымовыми шашками, стоять с плакатами и орать, то у жителей Крыма сразу возникнет ностальгия по Украине? Шикарный план! Всё обязательно получится! И самый важный момент, это что получается, крымский мост всё же существует? Не фотошоп и пропаганда страны-«агрессора?» — поинтересовался Александр Г.

Иван Творожников. Борьба добрых и злых духов. 1875

«А чего вы ожидали от Африки? Ой, это же Европа», — добавил читатель под псевдонимом Безликий.

«Надо было рядом шапку положить, может, что и заработали бы», — шутит Сергей З.

«Спасибо майдану за Крым!» — добавил Руслан Д.

«Я не понимаю, зачем в этот зоопарк ездят российские певцы и артисты?» — поинтересовался Сергей А.

«Самые тупые и манипулируемые элементы — это националисты. Они не заметят, как разрушат свой собственный дом, если их грамотно в этом убедить», — написал Андрей Ю.

«По Басте и националистам. Посмотрите, кого больше — активистов или желающих попасть на концерт. Вот, в принципе, всё и понятно о настроениях в обществе», — подытожил в своем телеграм-канале украинский журналист Владимир Полуев.

Напомним, Киев в апреле 2014 года развязал войну против Донецкой и Луганской Народных Республик, в которой позже обвинил Россию. Согласно украинской пропаганде, армия Украины якобы «воюет» с армией России. При этом никаких доказательство того, что в Донбассе якобы находится российская армия, Киев не предоставил.

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