Берлин, , 09:53 — REGNUM Депутат германского бундестага, лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла считает, что отключение России от платежной системы SWIFT нанесло бы существенный ущерб евросоюзной экономике. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

По словам политика, он и его партия не одобряют постоянно звучащие предложения отключить Россию от SWIFT. Крупалла выразил надежду, что шаги по отключению России от SWIFT не будут предприняты. Он также выразил сомнение, что такие санкции были бы эффективными.

«Я также не знаю, является ли это эффективным средством, потому что в конечном итоге это вновь нанесет ущерб европейской экономике. Вот почему я не могу одобрить такой шаг», — сказал он.

Крупалла напомнил, что Россия уже создала свою систему передачи финансовых сообщений, а значит, отключение от SWIFT не будет чувствительным.