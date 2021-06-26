Ростов-на-Дону, , 09:44 — REGNUM В Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском крае, Крыму, Северной Осетии и Дагестане прошли масштабные специальные учения с подразделениями Южного военного округа (ЮВО) по радиоэлектронной борьбе (РЭБ). Об этом 26 июня сообщает пресс-служба ЮВО на сайте Минобороны РФ.

Действующие по единому замыслу на семи полигонах подразделения РЭБ отработали радиоэлектронное поражение каналов радиосвязи в различных диапазонах и нанесли радиоэлектронные удары по пунктам управления и узлам связи условного противника. В ходе учений также отрабатывалось воздействие на каналы управления и передачи данных малоразмерных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), и подавление сигналов радиоуправляемых фугасов и мин.

«Для выполнения задач были применены новейшие комплексы РЭБ «Красуха» и «Борисоглебск», автоматизированный комплекс РЭБ КВ радиосвязи «Мурманск», новейшие уникальные мобильные комплексы «Леер-3» на базе автомобиля КамАЗ, автоматизированные станции помех «Житель», — говорится в сообщении.

В манёврах было задействовано более 800 военнослужащих и около 200 единиц военной и специальной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, корабли постоянного соединения ВМФ России проведут в Средиземном море учения с ракетными стрельбами в непосредственной близости с британской авианосной ударной группировкой, возглавляемой авианосцем Queen Elizabeth.

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