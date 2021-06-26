26 июня 2021 | Время чтения 4 мин

В сети обсудили заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что врагами Белорусской православной церкви продвигается провозглашение автокефалии.

Оксана Переможенко, , 10:09 — REGNUM Врагами Белорусской православной церкви продвигается провозглашение автокефалии. Об этом 25 июня заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки в Свято-Успенский Жировичский ставропигиальный мужской монастырь.

Гюстав Доре. Раскольники (фрагмент)

«Провозглашение автокефалии «Белорусской православной церкви» продвигается врагами белорусского государства, отметил Лукашенко. Он уточнил: «Письма пошли в Константинополь, к нашему (главе РПЦ. — О. П.) патриарху (он об этом мне говорил), да и тут мы уже видим этот разворот. Наталье Ивановне (экс-главе президентской администрации Наталье Кочановой. — О. П.) я поручил, чтобы она осуществляла между государством, руководством страны и владыкой (патриаршим экзархом всея Белоруссии митрополитом Вениамином. — О. П.) контакт. Чтобы мы, не дай Бог, скажу по-народному, не проспали этот момент. Мы должны сделать все, чтобы главное наше достоинство — конфессиональный мир — сохранить в Белоруссии», — сказал он.

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Заявление Александра Лукашенко обсудили в сообществе украинского издания «Страна.ua» в видеохостинге YouTube, проводя параллели с созданием при помощи Константинопольского патриархата из украинских раскольников так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). Многие отметили, что, действительно, есть сходство с происходящим на Украине.

«И они нам говорят, что все не так, как на Украине. Что это белорусы с Лукашенко змагаются», — написал VoR[T]eX.

«Белорусы, не лохонитесь! Берегите свою страну», — призвала Светлана С.

«Я надеюсь в Белоруссии такого безобразия не будет», — добавил Georgiy R.

«В Украине прошел сценарий Эстонии. Там тоже [есть] православная церковь, которая находится в общении с РПЦ, и православная, признанная Константинополем (называется Эстонская апостольская православная церковь). И Варфоломея также не смущало то, что это была каноническая территория РПЦ. Они опробовали этот вариант на Эстонии. Были какое-то время напряженные отношения с РПЦ, потом, если не ошибаюсь, то по инициативе покойного патриарха Алексия II две церкви помирились. И вот подобное повторилось в 2018 году. В Киеве», — пишет Anna T.

Православие _Alicja_

«Константинопольский аферист уже облапошил с помощью Порошенко лохов Украины в пользу своего кармана. Теперь этот сатанист в рясе решил взяться за православие в Беларуси», — отреагировал Виктор М.

«Хотят раскольничью церковь и в Беларуси. Варфоломей отдал Святую Софию туркам под мечеть. Какой он вселенский патриарх?» — спросила Наталья Ч.

«Ну точно сценарий Украины повторяется. Белорусы, не допустите повторения сценария Украины…» — отметила Алиса К.

«Варфоломей фигура, контролируемая США!» — добавил Владислав Б.

«Фашисты тоже пытались уничтожить христианство! Ничего у них не получится — добро на нашей стороне — православных славян», — отметила Диана Г.

«Посмотрите на Украину, одно и то же… Обкатанная схема для папуасов в действии, вот только Лукашенко это вам не Янукович», — добавил Alex K.

«Ещё не так давно Лукашенко сам грозил России, что поменяет в РБ православие на автокефальную церковь. Он сам этого хочет, а не кто-то. Раз Россия его поддерживает, значит, надо в ответ как-то нагадить. Ну не может он без этого. После каждого кредита, каждой уступки и каждой коврижки, полученной от России, он выливает на Россию ушат грязи», — написала BabaTanya A.

«Белорусская автокефальная церковь давно создана, еще в 1918 году, когда появилась Белорусская Народная Республика, и она есть, но за границей», — напомнил Сергей о раскольниках.

«Вот туда пусть змагары и ездят грехи отпускать», — ответил Андрей В. на комментарий Сергея.

Православный храм Maurice

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«Украинская православная церковь в США (раскольники) появилась точно так же. Только немного позже, в 1921 году. И она была, как и ПЦУ, признана Константинополем в 1997 году (если с годом сейчас не ошибаюсь)…» — отметила одна из читательниц.

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Напомним, в сентябре 2020 года глава Белорусской православной церкви, патриарший экзарх всея Белоруссии, митрополит Минский и Заславский Вениамин заявил, что автокефалия (административная независимость от Русской православной церкви) Белорусской православной церкви является темой, навязанной извне, и внутри Церкви нет в ней необходимости.

«История предыдущего столетия нам показывает, когда эта тема поднималась, то, как правило, за автокефалистами стояла группа людей, которые так или иначе не совсем хорошо проявили себя здесь, на родине, и, в общем-то, это такая церковная организация, которая не была поддержана, признана в то время», — заявил глава Белорусской православной церкви.