Москва, , 09:17 — REGNUM Корабли военно-морских сил Российской Федерации проведут учебные стрельбы с применением ракет в Средиземном море почти в 30 километрах от британского авианосца Queen Elizabeth. Об этом сказано в информации международной системы уведомлений для авиаперсонала (NOtice To AirMen, NOTAM).

Напомним, что британская авианосная ударная группа (АУГ) отправилась из Портсмута к берегам Китая для демонстрации силы. Эскадра проходит через Средиземное море. При этом несколько кораблей данной эскадры, в частности, эсминец Defender, заходили в акваторию Черного моря. Эсминец Defender по прямому указанию британского руководства осуществил намеренную провокацию у берегов Крыма — корабль вторгся в территориальные воды Российской Федерации.

Сейчас основные силы британской эскадры находятся в Средиземном море. Накануне, 25 июня, в Средиземном море стартовали совместные учения сил постоянного оперативного соединения ВМФ и авиацииВКС России. В маневрах участвуют пять кораблей, две подводные лодки. Также задействованы самолеты-носители гиперзвукового оружияМиГ-31К, а также дальние бомбардировщикиТу-22М3.

Маневры российских боевых кораблей пройдут южнее Кипра. Там же, в районе южного берега Кипра находится и британская эскадра.