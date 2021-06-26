Москва, , 08:51 — REGNUM Учения с ракетными стрельбами проведут в Средиземном море вблизи с британской авианосной ударной группировкой во главе с авианосцем Queen Elizabeth корабли постоянного соединения Военно-морского флота России. Об этом говорится в оповещении системы уведомлений для авиаперсонала (NOTAM).

Отмечается, что маневры российских кораблей намечены на 26 июня и при этом для них закрыта зона Средиземного моря южнее Кипра.

В то же время, уточняется, что с 1 по 30 июня в небольшом районе моря южнее Кипра находится авианосная группа ВМС Великобритании.

Таким образом, северная граница учений кораблей ВМФ РФ будет находиться на расстоянии около 30 км от британского авианосца Queen Elizabeth.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» Северного флота (СФ) ВМФ России завершил базовую подготовку в Североморске и вышел в Баренцево море для выполнения задач в соответствии с планом боевой подготовки.