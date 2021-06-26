Пекин, , 08:38 — REGNUM Власти Китайской Народной Республики пригрозили заблокировать поставку Украине вакцины от коронавирусной инфекции CoronaVac. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на дипломатические источники.

Сообщается, что в Пекине крайне недовольны тем, что украинские власти подписались под документом, которые призывает к тщательному изучению ситуации с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР.

Именно это послужило повод для остановки поставок вакцины. Пекин сообщил украинским властям, что вынужден приостановить поставку партии вакцины CoronaVac в количестве 500 тысяч доз.

Это привело к тому, что 24 июня власти Украины спешно отозвали свою подпись.

Напомним, что речь идет о документе, который 22 июня представил постоянный представитель Канады при ООН Лесли Нортон. В частности, документ содержит требование изучить ситуация с правами человека в СУАР.