Пекин, , 08:32 — REGNUM Китая пригрозил приостановить поставку вакцины от COVID-19 CoronaVac Украине. Об этом 26 июня сообщает Associated Press со ссылкой на дипломатические источники.

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По информации источника, Пекин предупредил Киев, что заблокирует поставку партии вакцины в количестве 500 тыс. доз в случае, если Украина не откажется от поддержки документа, который призывает к тщательному изучению ситуации с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР и который украинские власти подписали 22 июня.

В результате этого 24 июня украинская сторона отозвала свою подпись под этим документом.

При этом указывается, что ранее Киев заключил договор с китайской компанией Sinovac Biotech о покупке 1,9 миллиона доз вакцины CoronaVac

Отметим, документ Совета по правам человека в Женеве, содержащий призыв к Китаю немедленно допустить независимых наблюдателей в Синьцзян-Уйгурский автономный район, был представлен Канадой 22 июня и его поддержали более 40 стран.